- Турчинов: «Есть угроза вторжения России почти со всех сторон»12:51
- ВСУ завезли смертоносное "чудо-оружие" из США, продолжать войну - самоубийство: Тымчук о переполохе в "ДНР"11:32
- Могут наносить удары в глубокий тыл: власти Украины указали на серьезную военную угрозу11:08
- Названы самые дешевые и самые дорогие страны ЕС11:00
- Не детские лагеря: Как из детей «ДНР» готовят молодых «солдат» - пушечное мясо09:02
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет08:11
- На Донбассе "горячо": Россия завезла боевикам "Л/ДНР" артснаряды с радиовзрывателями07:36
- ЕСПЧ: Россия обязана сохранить жизнь Сенцова, но не имеет права кормить его насильно21:48
- Готовы освободить украинских политзаключенных, в Кремле принято решение: Путин совершил резкий маневр18:05
- Освобождение Сенцова: Денисова попросила Москалькову обратиться к Путину17:10
Полицейские в Германии «задержали» двух пьяных ежей
Жительница немецкого города Эрфурт вызвала полицию, когда обнаружила двух ежей, которые практически не двигались.
Этот забавный случай описан на странице пресс-службы полиции федеральной земли Тюрингия в Facebook.
«Животных нашли у детской площадки, позже их отправили в безопасное место — зоопарк. У ежей диагностировали алкогольную интоксикацию», — говорится в сообщении.
Как оказалось, ежи наткнулись на перевернутую бутылку с яичным ликером. Все содержимое бутылки ежи вылакали вдвоем.
И это не первый случай, когда полиция выезжает по вызову местных жителей, озадаченных необычным поведением ежей. Так, в Бремене горожан встревожили странные и сильные звуки. Полицейские установили источник этих звуков. В саду была «застукана» парочка ежей, очень громко предававшихся любовным утехам.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Германия, алкоголь, животные, полиция
- Шуфрич: "Луценко прикрыл свое пьянство"
- Инфаркт Насирова подтвержден немецким кардиологическим центром
- Алкогольный скандал: Рада получила документы из Германии
- Принцесса нашла собаку для Ахметова
- Експерт пояснив, чому Франція та Німеччина не здадуть Україну
- Дончанин подал в суд на Ющенко. Виновата водка
- Военные рассказали, где сегодня было тихо на Донбассе22:04
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО21:42
- Боевики «ДНР» прикрывают блокпостом с людьми свои позиции21:12
- Одинокие гопники: в "ДНР" составили "портрет" типичного террориста21:00
- На Луганщине появится социальный дом20:15
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» собрались проводить «командно-штабные учения»19:46
- «Все очень убого»: жители ОРДО оценили «ДонМак» в Седово19:24
- Боевики «ЛНР» открыто, угрожая оружием, грабят мирных жителей18:55
- В оккупированном Снежном местный житель открыл огонь по прохожему18:34
- Оккупационные «власти ЛНР» вводят «закон о воинской службе» и «призыв»17:02
- Защита от кровопийц: какие народные средства помогут в борьбе с комарами?22:33
- Военные рассказали, где сегодня было тихо на Донбассе22:04
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО21:42
- Боевики «ДНР» прикрывают блокпостом с людьми свои позиции21:12
- Одинокие гопники: в "ДНР" составили "портрет" типичного террориста21:00
- СБУ могут разрешить блокировать сайты без суда20:38
- На Луганщине появится социальный дом20:15
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» собрались проводить «командно-штабные учения»19:46
- «Все очень убого»: жители ОРДО оценили «ДонМак» в Седово19:24
- Боевики «ЛНР» открыто, угрожая оружием, грабят мирных жителей18:55
- Защита от кровопийц: какие народные средства помогут в борьбе с комарами?22:33
- Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком22:32
- Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир22:15
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
- Врачи рассказали, кому полезно есть шелковицу12:48
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй08:22
- Связь группы крови и характера: важнейший момент22:13
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- "Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
- "Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"