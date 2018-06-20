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Россия вводит пошлины на импорт товаров из США

20.06.2018 07:31
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Россия вводит пошлины на импорт товаров из США

Министерство экономического развития России сегодня приняло решение о вводе пошлин на импорт товаров из США.

Новоиспеченный глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, сообщил о введении пошлин на американские товары. В то же время, об их размере информации пока нет, как и о том, какие конкретно товары затронут пошлины. Их перечень только предстоит разработать. Известно только, что произойдет это «в ближайшее время» и на товары, аналоги которых есть в России.

Орешкин добавил: «Не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, США, Донбасс, товар, пошлины
 
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