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Россия вводит пошлины на импорт товаров из США
20.06.2018 07:31
Министерство экономического развития России сегодня приняло решение о вводе пошлин на импорт товаров из США.
Новоиспеченный глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, сообщил о введении пошлин на американские товары. В то же время, об их размере информации пока нет, как и о том, какие конкретно товары затронут пошлины. Их перечень только предстоит разработать. Известно только, что произойдет это «в ближайшее время» и на товары, аналоги которых есть в России.
Орешкин добавил: «Не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, США, Донбасс, товар, пошлины
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