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Навальный собирает в РФ митинги против повышения пенсионного возраста
22.06.2018 16:32
Не менее, чем в семи городах России власти согласовали акции российского оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста.
Власти Ставрополя, Липецка, Белгорода, Краснодара, Хабаровска, Мурманска и Комсомольска-на-Амуре разрешили митинги, однако, предложили альтернативные площадки для их проведения.
При этом в трех городах — Новосибирске, Ярославле и Новокузнецке — штабам Навального было отказано в проведении митингов. Известно, что Навальный анонсировал на 1 июля акции протеста в 20 городах России, кроме тех, где проходят матчи чемпионата мира по футболу.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, митинг, пенсионная реформа, Навальный
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