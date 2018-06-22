Навальный собирает в РФ митинги против повышения пенсионного возраста

22.06.2018 16:32

Не менее, чем в семи городах России власти согласовали акции российского оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста.

Власти Ставрополя, Липецка, Белгорода, Краснодара, Хабаровска, Мурманска и Комсомольска-на-Амуре разрешили митинги, однако, предложили альтернативные площадки для их проведения.

При этом в трех городах — Новосибирске, Ярославле и Новокузнецке — штабам Навального было отказано в проведении митингов. Известно, что Навальный анонсировал на 1 июля акции протеста в 20 городах России, кроме тех, где проходят матчи чемпионата мира по футболу.

Источник: https://donpress.com