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Сенцов не будет прекращать голодовку по просьбе ЕСПЧ
22.06.2018 10:56
Политзаключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов отклонил предложение ЕСПЧ о прекращении голодовки.
Его адвокат Дмитрий Динзе отметил: «В ответ на заявление ЕСПЧ, который призвал моего подзащитного прекратить голодовку, Сенцов ответил отказом, и передает ЕСПЧ „большой привет“, напомнив суду, что его жалоба, которую ЕСПЧ определил как приоритетную, находится без движения уже несколько лет».
По словам адвоката, Сенцов голодает 39-й день.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, голодовка, ЕСПЧ
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