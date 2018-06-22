Украинский политзаключенный Балух перешел на сухую голодовку

22.06.2018 21:11

Украинский политзаключенный Владимир Балух решил перейти на сухую голодовку.

Общественный защитник украинца архиепископ Климент отметил: «Общался с Балухом. Володя сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО приняло решение, выселить Володю из одиночной камеры и перевести его в общую камеру, так как они считают, что Володя прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку».

Напомним, украинский политзаключенный Владимир Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку с требованием отменить незаконный приговор в виде лишения свободы на 3 года и 5 месяцев в колонии-поселения.

Источник: https://donpress.com