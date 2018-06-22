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В центре Лондона массово эвакуировали людей с вокзала

22.06.2018 13:03
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В центре Лондона массово эвакуировали людей с вокзала

В центральной части Лондона эвакуировали вокзал Чаринг Кросс после сообщений о мужчине с бомбой на путях.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.

Очевидцы сообщили о нескольких полицейских автомобилях, которые прибыли на вокзал в то время как пассажирам было приказано покинуть территорию вокзала, так как идет эвакуация. Инцидент произошел в утренний час пик.

"Мы в настоящее время решаем дело с инцидентом на вокзале Чаринг Кросс после сообщений о мужчине на путях, который утверждает, что имеет бомбу", - сообщили в британской транспортной полиции утром.

Позже транспортная полиция сообщила, что правоохранители задержали мужчину в 7.45 утра. Пока непонятно, была ли у него взрывчатка.

Транспортная полиция пообещала восстановить работу вокзала как можно быстрее.

В результате инцидента никто не пострадал.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Лондон, бомба, эвакуация
 
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