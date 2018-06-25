Американские военные рассматривают варианты оказания помощи Европе в случае вторжения армии РФ

25.06.2018 21:30

Американские военные проанализировали ситуацию на восточном фланге стран НАТО — страны Балтии, и пришли к выводу, что в случае вооруженной агрессии со стороны России основные силы Альянса не смогут быстро оказать помощь. Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщает издание, всему виной проблемы с инфраструктурой и бюрократические сложности. Все это существенно снизит скорость продвижения войск НАТО по Европе.

«Если вы сможете добраться туда через 45 дней, вы просто опоздали на битву», — отметил ответственный за организацию передвижения армии США в Европе генерал Стивен Шапиро.

В частности, в каждой отдельной стране существуют разные правила перемещения армии. В Германии передвижение военной техники возможно только в будни и в темное время суток. Правительство Швеции требует предоставления плана передвижения войск заранее — за 3 недели до операции (Швеция не является членом НАТО). В государствах Балтии — нестандартные рельсы на железной дороге — они шире, чем на западе. Это значит, что нужно будет производить перезагрузку составов на границе Польши и Литвы.

Источник: https://donpress.com