Последние новости раздела
- В Минске пытаются договориться о летнем перемирии на Донбассе15:30
- Политолог: «Путин найдет преемника, а для себя выберет новую должность»14:35
- США назвали главное требование к Украине по Антикоррупционному суду13:55
- NASA предупредило о приближении опасного астероида13:38
- Президента Украины официально пригласили на саммит НАТО13:01
- Озвучены вопросы, которые Украина сегодня обсудит с оккупантами в Минске12:17
- 27 июня на Земле начинается магнитная буря11:21
- Будет указан отдельной строкой: стало известно о введении нового налога, который будут платить все09:48
- США назвали военные учения НАТО «мощным сигналом» России07:25
- Уже не в Москве: в СМИ попала информация о том, куда Кремль отправил Плотницкого "отбывать ссылку"20:11
Мужчину избили батоном за просьбу выдать жалобную книгу. ВИДЕО
25.06.2018 11:00
В одном из магазинов Москвы покупателя избили батоном за просьбу выдать ему жалобную книгу.
На кадрах видеозаписи видно, как один из сотрудников набрасывается на мужчину и наносит ему удары по лицу хлебобулочным изделием.
В Сети моментально отреагировали на появившуюся видеозапись с неадекватным поведением сотрудников супермаркета.
"При покупателях, принося размен, бросала монеты в денежный ящик с таким грохотом. Пинала стул кассира ногой и при этом выражалась матом", — комментируют поведение сотрудника те покупатели, которым удалось побывать в магазине.
Что явилось поводом конфликта и почему сотрудники магазина отказали покупателю в предоставлении жалобной книги, не сообщается.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Москва, магазин, драка, хлеб
Читайте также:
- Рэпер Серега бросил семью, взял новый псевдоним и поменял внешность
- На Красной площади не поделили клиента "Пушкин" и "Ленин" (ВИДЕО 18+)
- За "Слава Украине!" в Донецкой области группа российских "ватников" едва не лишила жизни семью патриотов: известны первые детали ужасающей кровавой бойни
- Служебная собака пресекла попытку украинца вывезти наркотики из страны
- В суде Ландик бодался, а его жертва призналась в получении денег
- Вандалы сожгли украинский флаг в Москве: МИД Украины выразило протест (ВИДЕО)
- Утром оккупированный Докучаевск попал под обстрел, есть разрушения15:45
- В Минске пытаются договориться о летнем перемирии на Донбассе15:30
- В море стекают нечистоты: коммунальщики Мариуполя неделю не могут устранить течь12:36
- На окраине оккупированной Горловки усиливают позиции боевики «Сомали»11:08
- В Мариуполе стартует программа «Радиус безопасности»10:50
- Кадиевка и Северодонецк содрогаются от обстрелов: сплошной гул, дрожит земля10:05
- Бойцы ООС остановили прорыв ДРГ террористов на Донбассе08:45
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы22:05
- Уже не в Москве: в СМИ попала информация о том, куда Кремль отправил Плотницкого "отбывать ссылку"20:11
- Стало известно о гибели на Донбассе украинского бойца из Хмельницкого19:44
- Утром оккупированный Докучаевск попал под обстрел, есть разрушения15:45
- В Минске пытаются договориться о летнем перемирии на Донбассе15:30
- Как правильно хранить продукты15:13
- Переселенцы пикетируют Кабмин14:50
- Политолог: «Путин найдет преемника, а для себя выберет новую должность»14:35
- Вредные свойства газированных напитков, о которых многие не знают14:16
- США назвали главное требование к Украине по Антикоррупционному суду13:55
- NASA предупредило о приближении опасного астероида13:38
- Невероятное богатство: какие знаки Зодиака будут купаться в деньгах этим летом13:20
- Президента Украины официально пригласили на саммит НАТО13:01
- Как правильно хранить продукты15:13
- Вредные свойства газированных напитков, о которых многие не знают14:16
- Запахи, которые отпугивают комаров09:32
- Названы признаки глаукомы, которые нельзя игнорировать08:15
- Почему не принято отмечать 40 лет22:28
- Шоу на крови. Луганский дневник21:37
- В Украине к переселенцам применяются самые дискриминационные нормы21:17
- Боец ВСУ положил оторванную взрывом ногу в рюкзак и продолжал огонь по террористам20:57
- Будьте мудрее: чего категорически нельзя делать в отношениях с любимым мужчиной20:32
- Пенсии для переселенцев: Грядут ли перемены с верификацией?18:32
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса
- Горловка пережила ураганный удар
- Политолог: Порошенко с помощью Путина может "отрезать" Донбасс
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
- Соловьев во время эфира вышел из себя и пригрозил Украине: "Не отведете на Донбассе ВСУ - потеряете все"
- В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий