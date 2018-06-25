Мужчину избили батоном за просьбу выдать жалобную книгу. ВИДЕО

25.06.2018 11:00

В одном из магазинов Москвы покупателя избили батоном за просьбу выдать ему жалобную книгу.

На кадрах видеозаписи видно, как один из сотрудников набрасывается на мужчину и наносит ему удары по лицу хлебобулочным изделием.

В Сети моментально отреагировали на появившуюся видеозапись с неадекватным поведением сотрудников супермаркета.

"При покупателях, принося размен, бросала монеты в денежный ящик с таким грохотом. Пинала стул кассира ногой и при этом выражалась матом", — комментируют поведение сотрудника те покупатели, которым удалось побывать в магазине.

Что явилось поводом конфликта и почему сотрудники магазина отказали покупателю в предоставлении жалобной книги, не сообщается.

Источник: https://from-ua.com