СМИ: Победа Эрдогана может стать опасной для Украины

25.06.2018 18:05

Как известно, вчера Реджеп Эрдоган стал победителем президентских выборов в Турции, заручившись поддержкой немногим более 52%, в то время, как его ближайший оппонент с 30% голосов занял второе место.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Европейскую правду», для Украины победа нынешнего турецкого лидера может завершиться определенными последствиями. В том числе, не стоит забывать, что в Турции восстанавливаются имперские амбиции, в связи с чем вопрос крымских татар особо актуальный.



Эксперты отмечают, что Анкара может быть неплохим партнером для Украины, в том числе, в ходе переговоров с РФ по освобождению политзаключенных и как коммуникационный мост с крымскими татарами, очень большая заинтересованность турецкой стороны по Крыму составляет и определенные стратегические угрозы для Украины.



Не стоит забывать, что дальнейшее сближение Турции с РФ, а также заинтересованность Анкары в вопросе крымскотатарской автономии могут завершиться нежелательными для Украины последствиями в будущем.