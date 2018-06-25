Спасать не будут: на любимом курорте украинцев запретили помогать утопающим

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Власти Италии ввели некоторые ограничении в работу спасательных кораблей
Теперь им запрещено помогать судам с беженцами.
В правительстве Италии считают, что спасением кораблей с мигрантами в Средиземном море, которые направляются в Европу, должна заниматься власть Ливии.
Как отмечается, корабли с беженцами подают сигналы бедствия из ливийских территориальных вод, поэтому их спасением должно заниматься правительство Ливии.
Напомним, вице-премьер-министр популистского правительства Италии Сальвини подчеркнул, что итальянская сторона больше не может принимать мигрантов.
Политик отреагировал на слова канцлера Германии Ангелы Меркель. Ранее она предложила депортировать из Германии мигрантов, которые были после приезда в ЕС зарегистрированы в других странах.
«Мы не можем принять ни одного человека. Наоборот, мы бы хотели отправить куда-нибудь нескольких », — добавил он.
По словам Сальвини, за год станет ясно, сохранится ли единая Европа.
«В течение года станет ясно, сохранится объединенная Европа или нет. Мы узнаем, имеет все это смысл », — заявил Сальвини.
Он считает, что именно разногласия внутри Европейского союза могут привести к развалу объединения. Среди тем, которые не находят единой поддержки среди европейских стран — мигранты и формирования бюджета ЕС.
Стоит также отметить, что еще 20 июня на рабочей встрече Еврокомиссии итальянский министр заявил, что он готовится представить «дорожную карту» по решению миграционной проблемы в Европе.
Еще до этого Италия и Мальта отказались принять судно Aquarius с мигрантами на борту, после чего беженцам пришлось плыть в Испанию. Это вызвало дипломатический скандал в Европе.
Теги: Донбасс, Италия, спасатели, корабли, беженцы
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