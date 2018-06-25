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США грозится ввести новый запрет для китайских компаний
Минфин США работает над документом, предусматривающим запрет покупки фирм, обладающих "промышленно значимыми технологиями", компаниями, 25% и более акций которых принадлежат китайским собственникам, сообщила газета Wall Street Journal, передает Интерфакс.
Кроме того, министерство торговли и Совет национальной безопасности предлагают ужесточить контроль над закупками Китаем товаров высоких технологий.
Как отмечает издание, запрет на китайские инвестиции в американские компании и предприятия ознаменует новый виток торгового конфликта президента Дональда Трампа с Китаем.
США объявили о введении 25% налога на ввоз китайских товаров общей стоимостью $50млрд, и угрожают дальнейшим расширением списка китайского экспорта.
Новые таможенные пошлины на перечень из более чем 800 товаров на сумму в $34 млрд начнут взиматься уже с 6 июля.
Белый дом заявил, что проведет консультации относительно тарифов на остальные импортируемые из Китая товары на сумму еще в $16 млрд.
Китай уже объявил о введении ответных мер. Пекин решил обложить 659 американских товаров пошлинами в те же 25%. Общая стоимость американских товаров, которых затронет этот шаг, также оценивается в $50 млрд.
Еще до того как Китай объявил об этом решении, Д.Трамп предупредил, что если Пекин примет зеркальные меры, то США лишь вновь увеличат пошлины.
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, Китай, запрет
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