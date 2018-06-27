- Путин назвал свои условия прекращения агрессии РФ в Украине21:58
- Существует угроза наступления РФ с моря: Путин перебросил в Азовское море 40 боевых кораблей21:40
- В Минске договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля21:20
- Они таки встретятся: в Кремле подтвердили саммит Путина и Трампа20:58
- Известный путешественник попросил у Путина «благословения» для погружения в Марианскую впадину20:41
- Украина и Беларусь в 2019 году проведут демаркацию границы19:30
- Трамп и Белый дом пообещали поддержать Украину «на пути к процветанию»18:53
- «Агрессия России – это факт»: в Польше выступили с жестким заявлением18:17
- Новое перемирие на Донбассе под угрозой16:37
- США готовят крайне неприятный сюрприз для Ирана16:01
«Агрессия России – это факт»: в Польше выступили с жестким заявлением
Польша проголосовала за сохранение санкций против России и не планирует перезагрузку отношений с агрессором.
Как передает replyua.net, об этом заявил президент этой страны Анджей Дуда после переговоров с главой Латвии, передает агентство PAP. «Мы будем противостоять любым действиям, которые имеют целью привести к какой-то перезагрузке в отношениях с Россией», - сказал он. При этом Дуда добавил, что несмотря ни на что, с Москвой нужно сохранить диалог.
«Наша страна абсолютно не стремится к тому, чтобы изолировать Россию, мы не выступаем за то, чтобы ее закрыть», - отметил президент Польши. В то же время он добавил, что не готов поддержать повышение уровня диалога с Москвой из-за оккупации украинской территории и агрессивного поведения РФ.
«В первую очередь, Россия нужно проявлять добрую волю, ей следует показать, что хочет серьезно начать переговоры об установлении мира и успокоении ситуации, потому что, к сожалению, сегодня она - агрессор, и это факт», - добавил Дуда.
Теги: Россия, Донбасс, Польша, агрессия, санкции
- Вскоре случится то, после чего Россия уйдет с Донбасса?
- Россия превратила Донбасс в полигон, окружила Украину войсками. И что дальше?
- Мнение: "Никакое реальное урегулирование на Донбассе не может быть достигнуто без того, чтобы оккупант признал, что он оккупант"
- Пионтковский: о трех поражениях Путина и грядущей встрече "нормандской четверки"
- Шкиряк о Донбассе: "У меня ощущение, что мы будем вынуждены освобождать нашу землю военным путем"
- "Великий и непревзойденный" Путин стоял перед Макроном как престарелый двоечник перед молодым учителем и утирался - Сотник
- В Минске договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля21:20
- На КПВВ Донетчины умер мужчина18:03
- Новое перемирие на Донбассе под угрозой16:37
- Утром оккупированный Докучаевск попал под обстрел, есть разрушения15:45
- В Минске пытаются договориться о летнем перемирии на Донбассе15:30
- В море стекают нечистоты: коммунальщики Мариуполя неделю не могут устранить течь12:36
- На окраине оккупированной Горловки усиливают позиции боевики «Сомали»11:08
- В Мариуполе стартует программа «Радиус безопасности»10:50
- Кадиевка и Северодонецк содрогаются от обстрелов: сплошной гул, дрожит земля10:05
- Бойцы ООС остановили прорыв ДРГ террористов на Донбассе08:45
- Нащупали дно: стало известно об интересной ситуации с отменой субсидий в Украине22:36
- Ученые рассказали, почему нельзя часто мыть голову22:20
- Путин назвал свои условия прекращения агрессии РФ в Украине21:58
- Существует угроза наступления РФ с моря: Путин перебросил в Азовское море 40 боевых кораблей21:40
- В Минске договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля21:20
- Они таки встретятся: в Кремле подтвердили саммит Путина и Трампа20:58
- Известный путешественник попросил у Путина «благословения» для погружения в Марианскую впадину20:41
- Гривна за семь копеек: нацвалюта потерпела крах, тревожные цифры20:24
- Африканская чума свиней: в Одесской области объявлен карантин20:07
- Делать бронежилеты станет дешевле: Порошенко подписал закон о налоговых льготах19:50
- Ученые рассказали, почему нельзя часто мыть голову22:20
- Из-за чего могут появиться белые пятна на ногтях?19:15
- Эксперты назвали ошибки водителей, которые помогают угонщикам18:38
- Будьте осторожны!!! Эти пять болезней можно подхватить, купаясь в открытых водоемах16:20
- Как правильно хранить продукты15:13
- Вредные свойства газированных напитков, о которых многие не знают14:16
- Запахи, которые отпугивают комаров09:32
- Названы признаки глаукомы, которые нельзя игнорировать08:15
- Почему не принято отмечать 40 лет22:28
- Шоу на крови. Луганский дневник21:37
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО
- Соловьев во время эфира вышел из себя и пригрозил Украине: "Не отведете на Донбассе ВСУ - потеряете все"
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев
- Уже не в Москве: в СМИ попала информация о том, куда Кремль отправил Плотницкого "отбывать ссылку"
- Донбасс и Крым уже забыты: названы места, где Россия в скором времени проявит агрессию
- ГУР МОУ: Боевики ввели новые запреты для медиков ОРДО
- Подразделения ВСУ нанесли мощный удар в тылу "ДНР" под Коминтерново: у россиян потери, подорвана бронетехника
- «Очень жесткий досмотр»: жители ОРДО жалуются на блокпосты боевиков
- Тымчук рассказал, чего ждать на Донбассе после переговоров Порошенко с Путиным