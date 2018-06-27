«Агрессия России – это факт»: в Польше выступили с жестким заявлением

27.06.2018 18:17

Польша проголосовала за сохранение санкций против России и не планирует перезагрузку отношений с агрессором.

Как передает replyua.net, об этом заявил президент этой страны Анджей Дуда после переговоров с главой Латвии, передает агентство PAP. «Мы будем противостоять любым действиям, которые имеют целью привести к какой-то перезагрузке в отношениях с Россией», - сказал он. При этом Дуда добавил, что несмотря ни на что, с Москвой нужно сохранить диалог.



«Наша страна абсолютно не стремится к тому, чтобы изолировать Россию, мы не выступаем за то, чтобы ее закрыть», - отметил президент Польши. В то же время он добавил, что не готов поддержать повышение уровня диалога с Москвой из-за оккупации украинской территории и агрессивного поведения РФ.



«В первую очередь, Россия нужно проявлять добрую волю, ей следует показать, что хочет серьезно начать переговоры об установлении мира и успокоении ситуации, потому что, к сожалению, сегодня она - агрессор, и это факт», - добавил Дуда.