Они таки встретятся: в Кремле подтвердили саммит Путина и Трампа

27.06.2018 20:58

США и России удалось договориться о будущей встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина

Вашингтону и Москве удалось договориться о времени и месте саммита Россия – США. Именно в рамках предстоящего саммита должна состояться встреча Путина и Трампа.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Более подробную информацию о переговорах президентов обещают обнародовать уже 28 июня.

По словам Ушакова, встреча займет несколько часов и начнется с беседы тет-а-тет.

Среди возможных тем уже названы двусторонние отношения, урегулирование конфликта в Сирии и разоружение. Также стороны могут принять некое совместное заявление.

Договоренности удалось достигнуть в ходе визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона 27 июня.

В Москве Болтон встретился с Владимиром Путиным, а также главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Напомним, ранее появилась информация, что местом встречи двух президентов могут стать Хельсинки.

Также Белый дом оставляет свободными три дня в конце будущей поездки президента Дональда Трампа в середине июля в Великобританию и Брюссель. Это может быть место для возможного саммита с президентом России Владимиром Путиным

Планы пока уточняются, но нынешнее место проведения встречи, которое рассматривают чиновники, — это столица Финляндии, Хельсинки.