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Они таки встретятся: в Кремле подтвердили саммит Путина и Трампа
США и России удалось договориться о будущей встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина
Вашингтону и Москве удалось договориться о времени и месте саммита Россия – США. Именно в рамках предстоящего саммита должна состояться встреча Путина и Трампа.
Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Более подробную информацию о переговорах президентов обещают обнародовать уже 28 июня.
По словам Ушакова, встреча займет несколько часов и начнется с беседы тет-а-тет.
Среди возможных тем уже названы двусторонние отношения, урегулирование конфликта в Сирии и разоружение. Также стороны могут принять некое совместное заявление.
Договоренности удалось достигнуть в ходе визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона 27 июня.
В Москве Болтон встретился с Владимиром Путиным, а также главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Напомним, ранее появилась информация, что местом встречи двух президентов могут стать Хельсинки.
Также Белый дом оставляет свободными три дня в конце будущей поездки президента Дональда Трампа в середине июля в Великобританию и Брюссель. Это может быть место для возможного саммита с президентом России Владимиром Путиным
Планы пока уточняются, но нынешнее место проведения встречи, которое рассматривают чиновники, — это столица Финляндии, Хельсинки.
Такая локация может предоставить Путину то, чего он так хотел, — нейтральную территорию в стране, достаточно близкой к России, чтобы он мог вернуться в Москву в срок до финального матча Кубка мира 15 июля.
Как писала Politeka, президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным исключительно ради собственных интересов. Трамп ведет с президентом РФ собственную игру, в которой последнее слово будет за ним. Об этом заявил Дмитрий Снегирев.
По его мнению, заявления Трампа о возвращении России в G8 — не «измена», а один из элементов контроля над Кремлем. Он напомнил, что Россия является влиятельным геополитическим игроком, без согласия которого нельзя решить ряд вопросов: Сирия, война на востоке Украины, КНДР и так далее.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Lenta.ru
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Дональд Трамп, Кремль
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