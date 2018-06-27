Политолог: «Путин найдет преемника, а для себя выберет новую должность»

27.06.2018 14:35

После нынешнего срока, который завершится в 2024 году, российский лидер Владимир Путиннайдет себе преемника, однако сам не оставит политику и займет новую должность. Как передает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое мнение прозвучало от российского политолога Станислава Белковского.



«Меняется Конституция РФ, окончательно снимается ограничение по количеству допустимых президентских сроков подряд. Тогда ВВП легально останется. Пока что такой план выглядит сомнительно. Ведь он избыточно демонстративен, чего г-н Путин никогда не любил. К тому же кандидат-2024 должен будет пожинать плоды нынешних непопулярных реформ (новые налоги, повышение пенсионного возраста и тому подобное). Надо ли это Путину? Он едва ли стремится к усугублению своего публично-политического стресса», - заявил Белковский, отмечая, что речь идет об одном сценарии.



В других сценариях Путин оставит должность президента, однако выберет для себя что-то новое, к примеру, возглавит Госсовет или же опять станет премьер-министром, который обладает расширенными полномочиями. «Россия становится парламентской республикой, и Путин из президентского кресла переезжает в премьерское вместе с большинством нынешних полномочий», - добавил Белковский.