США назвали военные учения НАТО «мощным сигналом» России

27.06.2018 07:25

Военные учения НАТО Dynamic Mongoose, которые проходят сейчас у берегов Норвегии, должны стать мощным сигналом для России.

Об этом заявил начальник штаба американских ВМС, адмирал Джон Ричардсон. Так, он отметил: «Они должны смотреть на это как на мощный сигнал о том, что мы укрепляем партнерство. Как изменения климата, так и ситуация с безопасностью повысили интерес к северным регионам».

В свою очередь, министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен добавил, что ситуация с безопасностью привела к росту активности НАТО в этом регионе.

Норвежский министр уточнил: «Пять-шесть лет назад все было спокойно, но теперь это уже не так. И здесь роль играет не только Россия, дело и в более неопределенной ситуации. Поэтому мы создаем новое командование для Северной Атлантики и проводим больше учений с нашими союзниками».

Источник: https://donpress.com