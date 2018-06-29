Евросоюз продлит санкции против РФ и создаст лагеря для беженцев

29.06.2018 11:57

Сегодня ночью главы стран Евросоюза достигли соглашения по миграционной политике в ходе саммита ЕС в Брюсселе после почти 15-часовых переговоров.

Так, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил журналистам, что соглашение по миграции согласовано. Его слова подтвердил глава Евросовета Дональд Туск в Тwitter.

Отмечается, что страны ЕС пришли к компромиссному решению по проблеме миграции, постановив, что расселение беженцев по разным странам сообщества будет производиться на добровольной основе.

Кроме того, лидеры ЕС согласились продлить экономические санкции против России еще на 6 месяцев.

Источник: https://donpress.com