Майкл Джексон жив: фанат поп-короля представил доказательства

29.06.2018 07:39

Согласно официальной версии, Майкл Джексон умер в 2009 году от передозировки лекарствами. Однако его преданный фанат уверен, что певец жив и даже продолжает заниматься творчеством.

Так, Майкл якобы придумал историю о своей смерти, чтобы от него отстала пресса. Если верить слухам, журналисты буквально преследовали певца, из-за чего его личная жизнь и психическое состояние были под угрозой.

Относительно творчества Майкла Джексона: когда фанат звезды слушал песню «The Great Forever», исполненную Джанет (сестрой поп-музыканта), то ему показалось, что голос сильно похож на тембр кумира. Стоит отметить, что сходство, действительно, есть, но незначительное. Плюс, не надо забывать о родственной связи Джексона и Джанет.

Пользователи сети, в свою очередь, заявили, что схожесть голосов и манеры исполнения могут заметить только истинные фанаты певца. Плюс ко всему, кто бы добровольно ушел из мира шоу-бизнеса? Может, Джексон противопоставил сцене нечто большее, например, познание душевной гармони, веру в Бога.

Источник: https://from-ua.com