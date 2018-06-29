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Майкл Джексон жив: фанат поп-короля представил доказательства
Согласно официальной версии, Майкл Джексон умер в 2009 году от передозировки лекарствами. Однако его преданный фанат уверен, что певец жив и даже продолжает заниматься творчеством.
Так, Майкл якобы придумал историю о своей смерти, чтобы от него отстала пресса. Если верить слухам, журналисты буквально преследовали певца, из-за чего его личная жизнь и психическое состояние были под угрозой.
Относительно творчества Майкла Джексона: когда фанат звезды слушал песню «The Great Forever», исполненную Джанет (сестрой поп-музыканта), то ему показалось, что голос сильно похож на тембр кумира. Стоит отметить, что сходство, действительно, есть, но незначительное. Плюс, не надо забывать о родственной связи Джексона и Джанет.
Пользователи сети, в свою очередь, заявили, что схожесть голосов и манеры исполнения могут заметить только истинные фанаты певца. Плюс ко всему, кто бы добровольно ушел из мира шоу-бизнеса? Может, Джексон противопоставил сцене нечто большее, например, познание душевной гармони, веру в Бога.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, певец, Майкл Джексон
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