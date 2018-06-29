Таинственный объект обнаружен на пляже в Северной Каролине

29.06.2018 13:12

После регулярных зимних штормов жители Северной Каролины нашли на пляже неизвестный объект, предназначение которого по сей день не ясно. Загадочный металлический предмет был обнаружен около города Королла еще в январе этого года.

По сей день жители не придавали находке никакого значения, однако в какой-то момент все изменилось: теории относительно предназначения установки начали сыпаться одна за другой.

Так, одни граждане решили, что кусок металла является частью какого-то корабля или обычным буйком, тогда как другие предположили, что находка — это деталь космического корабля, упавшего на землю.

Ни военно-морской флот Америки, ни инженерные войска Соединенных Штатов не смогли четко ответить на вопрос, касающийся происхождения объекта. Сейчас службы намереваются вытащить загадочную конструкцию из песка, однако сделать это будет непросто: предмет достаточно глубоко сидит в грунте.

Источник: https://from-ua.com