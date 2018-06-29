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Трамп готовит Путину сделку века: подробности роковой встречи
В то время как Дональд Трамп и Владимир Путин готовятся к новой встрече, их администрации рассказывают, чего стоит ждать от предстоящих переговоров
Так, представитель Белого дома Линдси Уолтерс заявила, что президент США в ходе беседы со своим российским коллегой надеется добиться снижения напряженности в российско-американских отношениях.
При этом представитель администрации Трампа подчеркнула, что во время этой встречи американский лидер будет в первую очередь учитывать интересы национальной безопасности своей страны.
«Президент проводит эту встречу в интересах национальной безопасности Америки, чтобы определить, готова ли Россия к прогрессу в наших отношения. Президент надеется, что эта встреча будет способствовать уменьшению напряженности и приведет к конструктивному взаимодействию ради мира и безопасности на планете», — сообщила Уолтерс.
В то же время представитель Белого дома тактично ушла от ответа на вопрос, будет ли поднята тема возвращения Крыма Украине в ходе переговоров. «Не хотела бы забегать вперед», — отметила Уолтерс.
В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что в ходе встречи президенты могут заключить некую сделку по Сирии.
Он заявил, что Кремлю ничего не известно о подобной сделке. В то же время он признал, что Путин и Трамп действительно будут обсуждать сирийский вопрос.
«Предстоит обстоятельный разговор», — отметил Песков.
Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Трамп планирует заключить с Путиным «сделку века», благодаря которой США смогут быстрее вывести войска из Сирии.
Напомним, ранее Дональд Трамп рассказал, чего ждет от встречи с Путиным.
«Это будет замечательно. Мир должен начать жить дружно», — ответил Трамп на вопрос журналистки во время его визита в штат Висконсин.
Напомним, США и России удалось договориться о будущей встречепрезидентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Вашингтону и Москве удалось договориться о времени и месте саммита Россия – США. Именно в рамках предстоящего саммита должна состояться встреча Путина и Трампа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Среди возможных тем уже названы двусторонние отношения, урегулирование конфликта в Сирии и разоружение. Также стороны могут принять некое совместное заявление.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, переговоры, Дональд Трамп
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