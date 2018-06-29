В сеть выложили редкое фото снежного человека

29.06.2018 13:30

С 23 по 24 июня в американском штате Нью-Мексико проходила ежегодная конференция «Dulce Base UFO Conference», посвященная уфологии, криптозоологии и другим сферам исследования аномальных явлений.

Там впервые было продемонстрировано представленное фото из частной коллекции, на котором, предположительно, запечатлен настоящий снежный человек.

Так, житель муниципалитета Пагоса-Спрингс из штата Колорадо, решил поделиться с мировой общественностью этой фотографией, полученной им еще в 2005 году в ходе конного похода неподалеку от территории Хикарилья. На снимке виден один из участников путешествия возле ручьи, а на заднем плане среди деревьев виднеется массивная антропоморфная фигура, которая скорее всего и является легендарным бигфутом. Мужчина сообщает, что за ночь до этого он и его товарищи слышали возле своих палаток громкое дыхание, которое не могли издавать ни человек, ни любое известное официальной науке животное.

Источник: https://donpress.com