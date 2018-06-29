В Вашингтоне арестованы сотни протестующих против Трампа

29.06.2018 17:00

В американской столице полиция арестовала возле здания Конгресса 575 человек, протестующих против политики президента страны Дональда Трампа в отношении мигрантов.



Об этом сегодня сообщил NBC со ссылкой на данные полиции.



Отмечается, что акцию протеста организовали члены организаций «Марш женщин» и «Центр народной демократии». Активисты выступали против политики нулевой толерантности в отношении нелегальных мигрантов, которой придерживается американский президент.



В ответ полиция провела массовые задержания митингующих, обвинив их в незаконной демонстрации. Позже стало известно, что среди задержанных оказалась член палаты представителей Конгресса США Прамила Джаяпал.



«Как член Конгресса я не позволю этому президенту и этой администрации от моего имени делать то, что они делают с детьми, родителями, просителями убежища», — сказала Джаяпал.



Она также сообщила, что с завтрашнего дня акции протеста пройдут по всей стране.



Как известно, на этой неделе Трамп заявлял, что нелегальных мигрантов необходимо депортировать из страны без судебных разбирательств. Также Верховный суд США поддержал президентский указ о запрете на въезд в страну граждан ряда стран, преимущественно мусульманских.

Источник: http://zi.dn.ua