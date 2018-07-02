Януковича «застукали» в компании Дмитрия Медведева на мундиале

02.07.2018 21:55

Президент-беглец Виктор Янукович был обнаружен в правительственной ложе на стадионе «Лужники». Об этом пишет «Коммерсант».

Во время 1/8 финала Чемпионата мира по футболу, на матче Россия-Испания, проходившем в Москве 1 июля, присутствовал и Виктор Янукович. Он пришел «поболеть» не за Испанию в компании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, помощника президента Игоря Левитина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и прочих представителей политической элиты России. Также в ложе находились президент ФИФА Джанни Инфантино, король Испании Филипп VI, и другие.

В последний раз Янукович показывался на глаза публике в начале весны этого года.

Источник: https://donpress.com