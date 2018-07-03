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Прямо накануне встречи с Трампом президент РФ Путин загадочно исчез: соцсети бурлят
В России снова загадочно исчез российский лидер Владимир Путин. Вернутся должен за неделю до встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Об исчезновении Путина сообщил известный российский telegram-канал "Незыгарь", передает "Диалог.UA".
О внезапном таинственном исчезновении Путина блогер узнал из "околокремлевских" источников. "В президентском графике отменены все публичные мероприятия в период со 2 по 8 июля", - сообщил telegram-канал. Он уточнил, что его пресс-служба пытается скрыть "бегство" - публикует новости-"консервы" недельной давности, создавая видимость работы агрессора.
Важно, что исчез Путин аккурат в преддверии его встречи с американским лидером Дональдом Трампом, о которой очень долгое время грезили в Кремле. Состоится она в Хельсинки 16 июля. Россияне в соцсетях теряются в догадках, где мог дется их лидер. Некоторые подозревают, что отправился "прихорашиваться" для Трампа. Примечательно, что это далеко не первое подобное исчезновение Путина. Он периодически устраивает такие "финты".
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, Дональд Трамп, исчезновение, агрессор, соцсети
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