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Без комплексів: Пугачова оголилася перед камерою (ВІДЕО)
04.07.2018 10:32
Співачка Алла Пугачова ніколи не приховувала своїх маленьких слабкостей, а також – своїх недоліків. Зокрема, вона давно перестала приховувати, що носить перуки, старіє і часто хворіє, пише Знай.юа. У той же час Пугачова на схилі років, здається, стала ще більш життєрадісною, ніж була в молодості. А ще – епатажною.
Так під час одного з останніх інтерв’ю з журналістами Пугачова, сміючись, зняла перуку, щоб продемонструвати свою рідку шевелюру. При цьому співачка зробила це жартома і сміючись.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Алла Пугачева, интервью, парик, певица
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