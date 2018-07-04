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Без комплексів: Пугачова оголилася перед камерою (ВІДЕО)

04.07.2018 10:32
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Без комплексів: Пугачова оголилася перед камерою (ВІДЕО)

Співачка Алла Пугачова ніколи не приховувала своїх маленьких слабкостей, а також – своїх недоліків. Зокрема, вона давно перестала приховувати, що носить перуки, старіє і часто хворіє, пише Знай.юа. У той же час Пугачова на схилі років, здається, стала ще більш життєрадісною, ніж була в молодості. А ще – епатажною.

Так під час одного з останніх інтерв’ю з журналістами Пугачова, сміючись, зняла перуку, щоб продемонструвати свою рідку шевелюру. При цьому співачка зробила це жартома і сміючись.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Алла Пугачева, интервью, парик, певица
 
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