Без комплексів: Пугачова оголилася перед камерою (ВІДЕО)

04.07.2018 10:32

Співачка Алла Пугачова ніколи не приховувала своїх маленьких слабкостей, а також – своїх недоліків. Зокрема, вона давно перестала приховувати, що носить перуки, старіє і часто хворіє, пише Знай.юа. У той же час Пугачова на схилі років, здається, стала ще більш життєрадісною, ніж була в молодості. А ще – епатажною.

Так під час одного з останніх інтерв’ю з журналістами Пугачова, сміючись, зняла перуку, щоб продемонструвати свою рідку шевелюру. При цьому співачка зробила це жартома і сміючись.

Источник: https://from-ua.com