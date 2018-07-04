Европа опасается нашествия чернобыльских волков-мутантов - ученые

04.07.2018 19:50

Ученые провели исследование и поделились своими опасениями.



По мнению сотрудников Миссурийского университета (США) существует риск, что волки из зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС могут распространить мутировавшие гены по всей Европе, пишет Хроника.инфосо ссылкой на Главное.



После ухода людей с территории там расплодилось множество диких животных, включая таких крупных хищников, как рыси, кабаны и волки.



Сейчас плотность волков в зараженной зоне в семь раз выше, чем в близлежащих лесах. И молодые животные стали мигрировать на соседние территории.



14 самцов отловили и надели на них GPS-датчики. Выяснилось, что один из них в течение 21 дня бродил в 300 км от мертвой зоны, где вполне мог встретить самку и передать свои мутировавшие гены.