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Китай предупреждает о нависшей над миром глобальной торговой войне
Введение пошлин со стороны США на ряд импортируемых товаров может привести к началу торговой войны мирового масштаба. Об этом в среду пишет газета China Daily, цитируя мнению китайских экспертов, передает УНН.
“Позиция США неблагоприятна для самих Штатов. В конечном итоге от нее пострадают сам американский бизнес и потребители на внутреннем рынке страны, — приводит газета слова сотрудника института мировой экономики и политики при Академии общественных наук КНР Лю Сяна. — Учитывая количество торговых трений, в случае недостижения компромисса под угрозу будет поставлена вся система мировой торговли”.
“Очень жаль, что американское правительство пошло против своих обязательств перед ВТО, в результате чего угрожает всей мировой торговле”, — приводит издание слова члена Ассоциации международной торговли КНР Ли Юна. Эксперт также отметил, что действия Соединенных Штатов “вызывают недовольство и гнев людей по всему миру”. “Каждая страна стремится развивать свою экономику, однако эта цель не должна достигаться за счет разрушения мирового порядка и ущемления интересов других участников мировой экономической системы”.
Опасения по поводу глобального масштаба торговых противоречий высказывают и представители Соединенных Штатов. В понедельник Торговая палата США обнародовала исследование, в котором отмечается, что “тарифы Вашингтона на импорт представляют серьезную угрозу, которая в будущем способна спровоцировать глобальную торговую войну”. “Введение пошлин на импорт стали и алюминия из Китая, а также вероятность будущего применения тарифов на ввоз автомобилей и автозапчастей подтолкнули страну к грани торговой войны”, — говорится в докладе ведомства.
Как сообщалось ранее, в Конгресс могут внести законопроект, позволяющий США отказаться от норм ВТО.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, Китай, торговля, пошлина, санкции
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