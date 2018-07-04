Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Летающий дракон: в Японии разработали уникального робота

04.07.2018 16:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Летающий дракон: в Японии разработали уникального робота

Изобретение является уникальным в своем роде.

Конструкторы-робототехники из Токийского университета представили свое новое изобретение, которому пока нет аналогов. Японские ученые разработали первый в мире миниатюрный беспилотный многороторный вертолет под названием «Dragon», способный менять в полете свою форму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

«Электрический дракон», как называют его создатели, представляет собой несколько независимых модулей, соединенных между собой посредством поворотных узлов с электромоторами. В противоположных друг другу «хвостах» мультикоптера располагаются толчковые механизмы, меняющие направление его движения.

Чудо-дрон умеет сжиматься, растягиваться, выдвигать в сторону некоторые свои детали, захватывать при помощи рамы грузы, выполнять сложные акробатические трюки и пролетать в узкие проемы, куда ни за что не протиснутся стандартные мультикоптеры аналогичной мощности. Одним словом – универсал…

Включив представленную ниже видеозапись, вы сможете увидеть работу прототипной модели «Dragon». В будущем японцы планируют усовершенствовать аккумулятор дрона (пока его емкости хватает всего на 3 минуты полета), увеличить количество модулей беспилотника до 12 штук, ну и, самое главное, найти своему детищу практическое применение.



Теги: Донбасс, Япония, технология, робот
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх