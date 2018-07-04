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СМИ сообщили о гибели сына лидера террористов ИГИЛ в Сирии
04.07.2018 10:16
В сирийской провинции Хомс по данным исламистских СМИ погиб Хузайфа аль-Бадри, сын лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.
Новостной канал исламистов отмечает: «Хузайфа аль-Бадри, сын Халифа, был убит в операции против алавитов и русских на ТЭС в Хомсе». В то же время, судьба самого лидера ИГИЛ аль-Багдади до сих пор неизвестна.
Напомним, в ноябре 2017 года связанные с сирийскими военными источники сообщили, что главарь террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади может скрываться в сирийском Аль-Кемале.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, боевик, Сирия, ИГИЛ
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