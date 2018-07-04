Завтра Евросоюз продлит санкции против России

04.07.2018 19:15

Совет Евросоюза завтра утвердит решение глав государств и правительств стран-членов о продлении экономических санкций против России еще на полгода.

Неназванный европейский дипломат сообщил: «Решение Совета ЕС ожидается завтра. Правовой акт о продлении санкций будет опубликован в следующий понедельник».

Источник: https://donpress.com