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Жители Земли увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса
Кровавая Луна и великое противостояние Марса будет в конце июля
Самое продолжительное лунное затмение XXI века можно будет наблюдать в ночь с 27 на 28 июля. Кроме того, на протяжении всей ночи на небосклоне будет ярко сиять Марс, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В 22:30 27 июля Луна полностью войдёт в тень Земли и окрасится в багровый цвет.
Когда солнечные лучи попадают в атмосферу планеты, синий спектр видимого солнечного излучения рассеивается, а красный проходит насквозь и проникает внутрь конуса тени Земли.
В результате земная тень окрашивается в красный цвет, и попавшая в неё Луна становится багровой.
Кроме того, на протяжении всей ночи на небосклоне будет ярко сиять Марс. Это ещё одно необычное космическое событие — великое противостояние Марса, которое происходит раз в 15 лет. Красная планета окажется на минимальном расстоянии от Земли, вплотную приблизившись к Луне.
Следить за этими двумя уникальными событиями лучше всего вдали от больших городов, так как смог и дым могут совершенно скрыть Луну во время полной фазы затмения, и даже ярко-красный Марс не будет видно.
Теги: Донбасс, космос, Земля, Луна, Марс
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