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Политолог пояснил, почему США и Россия - это близнецы

07.07.2018 12:20
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Политолог пояснил, почему США и Россия - это близнецы

Президент в Центре инновационного консалтинга "КДА", политолог Дмитрий Корнейчук считает, что внешняя политика США и России ничем не отличается.

"Оба государства - агрессивные сторонники концепции равновесия сил. Обе страны в рамках этой концепции везде влазят и провоцируют войны. Только США прикрываются защитой демократических идеалов (доктрина Вилсона), а Россия - защитой русскоязычных, славян, коммунистических идей, а теперь (как в Сирии) - и демократии", - пишет Корнейчук на своей странице в Фейсбуке.

Таким образом, во внешней политике США и Россия - это близнецы, резюмирует он. И поэтому они друг друга так хорошо понимают и, когда надо, делят мир.

"И, самое смешное, США и Россия друг другу нужны для постоянной борьбы интересов, а потом - компромиссов. Эта музыка будет играть вечно...", - считает эксперт.

Напомним, что на 16 июля в Хельсинки намечена встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Предположительно, стороны будут говорить о конфликтах в Сирии и Украине, а также об Иране, КНДР и прочих конфликтных государствах, где так или иначе обозначены интересы Кремля и Белого дома.



Теги: Россия, США, мир, геополитика
 
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