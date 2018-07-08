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Как россияне расплачиваются за Сирию, Крым и Донбасс
Известный журналист Роман Цимбалюк, который работает собкором УНИАН в Москве, рассказал, как россияне расплачиваются за военные авантюры своего президента Владимира Путина.
"Российское общество уже давно стало практически монолитом в процессе "вставания с колен" и закрепления за Россией "одного из центров многополярного мира". Показатель 86% поддержки политики Владимира Путина остановился на этом уровне сразу после вторжения в Украину – аннексии Крыма и оккупации части Донбасса. Нападение на когда-то самую близкую страну – это всероссийский триумф воссоздания великой страны. Россияне действительно кайфанули от "возвращения" в родную гавань "исконно русских" земель", - пишет Роман Цимбалюк на сайте УНИАН.
Вот только вдруг оказывается, что те же 86% (даже чуть-чуть больше) категорически против поднятия пенсионного возраста в России, решение о котором недавно приняли тамошние "рулевые".
"Власти, понятно, пытаются все списать на рост продолжительности жизни и Обаму, а также сложную военно-политическую ситуацию, но составляющие такой "несправедливости" в другом. Ведь внешнеполитические авантюры Кремля проводятся исключительно за счет российского гражданина, - поясняет Цимбалюк. - В росСМИ не напишут, как дорого россиянам обошелся Крым. Это же не только санкции. Их влияние не критично, но оно есть. К этому добавляем стоимость моста, еще - траты на социалку, инфраструктуру и так далее. Захватив украинский полуостров, российский гражданин автоматически внес свой вклад в содержание крымских пенсионеров, соответственно, сократив доходы своих".
Аналогичная ситуация, по словам журналиста, и с оккупированной частью Донбасса.
"Там "банкет" тоже за счет российского гражданина, который платит в захваченных районах за газ, воду и электричество. То есть российский пенсионер автоматически делится своей не такой уж и большой пенсией с пенсионерами из ОРДЛО, которые, кстати, в большинстве своем, получают и украинские выплаты", - отмечает Цимбалюк.
А ведь есть еще Сирия и другие важные геополитические задачи, которые решаются за счет всех российских налогоплательщиков.
"На фоне успехов российской футбольной сборной на ЧМ, объявлено не только о повышении пенсионного возраста, а планируется и плавно опустили рубль (до 63 за доллар) на фоне растущей цены на нефть. В первом чтении принят закон о повышении НДС с 18% до 20%. "Планово" выросли цены на ЖКХ, конечно под стоны о высоких тарифах в Украине. Еще подумывают о пошлинах на покупки в иностранных интернет-магазинах. А по поводу обновленных цен на бензин уже жаловались самому Путину. Очевидно, этот список нововведений можно еще продолжить", - пишет журналист.
По его мнению, политику РФ это никак не изменит, и российский гражданин продолжит спонсировать все безумные решения своего руководства. "Его – гражданина – здесь не спрашивают, а предлагают гордиться", - отмечает Цимбалюк.
По его мнению, эта информация должна быть полезна и любителям "русского мира" в Украине, которые "почему-то иногда думают, что если придет русский царь, то заживут они дорого-богато, а, может, даже помолодеют до возраста, когда они жили в Советском Союзе".
"Так не будет, - уверяет журналист. - У империи есть силы только на оккупацию и военный контроль. Примеры Крыма и Донбасса, более чем убедительны. Во время операции по захвату украинского полуострова, местных жителей манили большими российскими пенсиями, и это было важно для некоторых желающих умереть в России. Четыре года назад никто не рассказывал, что пенсионный возраст станет выше, чем в Украине. Теоретически, это должно стать наукой, для тех, кто спешит продать родину за банку варенья, печенье и халву ореховую".
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Крым, Кремль, пенсии
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