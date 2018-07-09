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Конец кровавой войны: в Африке подписано мирное соглашение

09.07.2018 22:05
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Конец кровавой войны: в Африке подписано мирное соглашение

Сегодня лидеры двух африканских государств Эфиопии и Эритреи поставили точку в 20-летней войне. Об этом сообщил в своем Twitter министр информации Эритреи Йемане Гебремескель.

Результатом исторического саммита стало подписание декларации о мире и дружбе, тем самым длительный пограничный конфликт был окончен.

«Соглашение, в котором определяется пять основных направлений, было подписано сегодня утром в Государственном Доме президентом Исайасом Афверки и премьер-министром Абием Ахмедом», — сообщил министр.

8 июля, впервые в истории, главы двух сопредельных государств провели переговоры о прекращении вооруженного конфликта. Противостояние началось в 1998 году. Мирное соглашение было подготовлено еще в 2000 году, однако полностью не было воплощено. За это время война между соседними странами забрала жизнь десятков тысяч человек.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, Африка, соглашение
 
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