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Россияне провели в Москве тайную ЛГБТ-акцию
09.07.2018 18:49
В российской столице группа ЛГБТ-активистов провела тайную акцию в поддержку прав представителей секс-меньшинств.
Сами активисты сообщили, что шесть человек в цветах радужного флага прогулялись по Москве и отметили, что на данный момент Россия является одной из стран, где «гомосексуализм преследуется, иногда даже тюремными заключениями, и в которых запрещен флаг радуги».
Так, активисты, представлявшие шесть стран — Колумбию, Аргентину, Мексику, Нидерланды, Испанию и Бразилию облачились в формы футбольных болельщиков шести цветов и в таком видео прошлись по российской столице.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Москва, акция, сексуальные меньшинства
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