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Жертвами стихийного бедствия в Японии стали 85 человек

09.07.2018 09:19
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Жертвами стихийного бедствия в Японии стали 85 человек

В Японии из-за ливневых дождей, оползней и наводнений погибли 85 человек и 58 человек числятся пропавшими без вести.

По данным, больше всего смертей зафиксировано в префектуре Хиросима, где погибло 37 человек. Кроме того, жертвы есть в префектурах Окаяма, Хиого, Киото, Шига, Фукуока, Косые, Гифу, Ямагучи и Сага.

На данный момент в поисково-спасательной операции задействованы японские спасатели, самооборона страны, сотрудники пожарного управления и полиция.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Япония, стихийное бедствие
 
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