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Джордж Клуни попал в аварию на острове Сардиния

11.07.2018 07:57
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Джордж Клуни попал в аварию на острове Сардиния

Всемирно известный голливудсий актер Джордж Клуни был госпитализирован после ДТП.

Происшествие случилось на итальянском острове Сардиния, где проходят съемки сериала «Ловушка 22». Актер ехал на скутере и столкнулся с автомобилем Mersedes. По информации издания DailyMail, виновником аварии является водитель Mersedes, который совершил неожиданный маневр на дороге.

Актера с травмой таза и ушибами руки и ноги доставили в больницу Иоанна Павла II, угрозы для жизни Джорджа Клуни нет.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, актер, авария, Джордж Клуни
 
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