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Греция высылает российских дипломатов. И вот почему

11.07.2018 13:14
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Греция высылает российских дипломатов. И вот почему

Греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

По данным издания, Афины обвиняют российских дипломатов в получении и распространении информации и неудачной попытке подкупа греческих государственных служащих.

Высокопоставленный греческий дипломат сообщил, что Афины призывают к немедленной высылке двух сотрудников, в том числе офицера посольства России Виктора Яковлева, и высылке еще двух.

Дипломат отметил, что инициатива идет после многочисленных скоординированных усилий по расширению российского влияния в Греции, включая, в частности, деятельность Императорского православного палестинского общества.

Несмотря на этот шаг, те же источники отмечают, что Греция продолжает, согласно ее давней политике, стремиться к хорошим отношениям с Россией и способствовать дружбе между двумя народами, но добавляют, что это может быть только в случае, если обе страны уважают суверенитет друг друга.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Греция, дипломат
 
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