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Трамп получил «очень приятное письмо» от Ким Чен Ына

13.07.2018 18:27
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Трамп получил «очень приятное письмо» от Ким Чен Ына

Дональд Трамп получил официальное письмо от лидера Северной Корей Ким Чен Ына, которое президент США обнародовал в своем микроблоге в Twitter.

Трамп назвал его "очень хорошим письмом" и доказательством существенного прогресса между двумя странами, передает facenews.

"Очень хорошее письмо от лидера Северной Кореи Кима. Достигнут большой прогресс", - написал глава Белого дома.

В своем послании Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за "энергичные и чрезвычайные усилия" для того, чтобы сблизить отношения между двумя странами.

"Я глубоко убежден, что твердая воля, искренние усилия и уникальный подход, продемонстрированные мной и вами, господин президент, с целью улучшения отношений между КНДР и США, бесспорно принесут результаты", - отметил северокорейский лидер.

Он также выразил готовность к практическим действиям и последующей встрече с президентом Трампом.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: политика, Донбасс, письмо, Ким Чен Ын, Дональд Трамп
 
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