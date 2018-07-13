В Британии активисты запустили в небо «малыша Трампа»

13.07.2018 16:05

В Великобритании активисты, протестующие против визита президента США Дональда Трампа, запустили в воздух гигантский надувной шар в форме американского лидера в образе младенца в подгузнике и со смартфоном в руке.

По данным СМИ, «малыш Трамп» поднялся в воздух с площади возле Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента Великобритании. Шар удерживали на веревках в 15 метрах над землей.

Источник: https://donpress.com