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В Британии активисты запустили в небо «малыша Трампа»
13.07.2018 16:05
В Великобритании активисты, протестующие против визита президента США Дональда Трампа, запустили в воздух гигантский надувной шар в форме американского лидера в образе младенца в подгузнике и со смартфоном в руке.
По данным СМИ, «малыш Трамп» поднялся в воздух с площади возле Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента Великобритании. Шар удерживали на веревках в 15 метрах над землей.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Великобритания, Дональд Трамп, воздушный шар
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