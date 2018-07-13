Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Китае прогремел взрыв на химзаводе: десятки погибших

13.07.2018 12:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Китае прогремел взрыв на химзаводе: десятки погибших

В китайской провинции Сычуань в индустриальном парке произошел взрыв, в результате которого погибло 19 человек и 12 получили ранения.

Местные власти сообщают, что взрыв произошел на химическом заводе Yibin Hengda Technology, производящем химикаты для пищевой и фармацевтической промышленности.

Сейчас все раненные находятся в стабильном состоянии. Полиция уже начала расследование. Отмечается, что окна соседних зданий были разрушены в результате взрыва на заводе.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Китай, взрыв, завод, жертвы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх