Это будет большой «договорняк»: почему встреча Трампа и Путина опасна

15.07.2018 20:48

Договоренности президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на будущей встрече в Хельсинки могут привести к внутриполитическому кризису в Украине

Об этом заявил эксперт программы международной и внутренней политики «Украинского института будущего» Игар Тышкевич.

Специалист уверен, что политики просто могут обменятся «уступками».

«Максимальный вариант, один из самых худших для Украины – большой договорняк, когда кризисы меняются на кризисы. То есть США получают российские уступки по КНДР, Ирану, возможно, Северному потоку-2 и Сирии, а Россия получает уступки по санкциям, по Украине», — считает он.

При этом президенты могут договорится о выгодном им формате миссии миротворцев.

«Причем самый худший вариант, когда США де-факто признают контроль над Крымом и в пакете с этим идет какой-то формат миротворцев. Для нас это просто опасно с точки зрения взрыва внутриполитической ситуации», — объяснил Тышкевич.

Также, по мнению эксперта, хуже всего будет то, что украинскую власть вынудят говорить о поддержке этих договоренностей.

«А как отреагируют крымские татары на заявления власти, что мы признаем, что в ближайшее энное количество лет Крым будет под контролем России, а мы не будем делать резких движений? А еще позиция крымских переселенцев, части патриотических правых сил. Тем более, что перед выборами тут Оппоблок и кто угодно будет критиковать власть. А дальше это просто накручивается до предела. Поэтому для нас такой вариант самый неприятный», — отметил эксперт.

Поэтому, будет лучше всего, если Трамп и Путин попросту обозначат свои позиции, не достигнув больших договоренностей. После этого каждое направление будет прорабатываться отдельно.