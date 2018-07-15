Никаких односторонних сделок с Путиным: в Германии предостерегли Трампа

15.07.2018 12:40

Немцы считают, что встреча президентов США и России носит позитивный характер и объяснили, почему

На встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина не должно быть сделок, которые навредят Западу.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, передает DW.

Он считает, что односторонние сделки между Трампом и Путиным принесут ущерб западным партнерам и в конечном итоге навредят и США. Дипломат предостерег американского лидера от подобных действий.

В то же время Маас приветствует переговоры Трампа и Путина, отметив, что такой диалог должен быть еще более интенсивным, так как может привести к важным решениям.

"Если эта встреча придаст импульс ядерному разоружению, это был бы прогресс", – подчеркнул глава МИД ФРГ.

Как сообщалось, в Кремле рассказали, будет ли подписано совместное заявление. Помощник главы президента РФ Юрий Ушаков объяснил, что "цель предстоящей встречи – приступить, наконец, к выправлению негативной ситуации в российско-американских отношениях, принять конкретные шаги по их оздоровлению, по восстановлению более-менее приемлемого уровня доверия".

В свою очередь американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Трамп должен либо отказаться от встречи, либо действовать с позиции силы. Политик дал Трампу важные советы перед разговором с Путиным.

Американская неправительственная исследовательская и правозащитная организация Freedom House опубликовала памятку для американского лидера и назвала Трампу назвали причины, почему Путин ему не друг. Была представлена любопытная подборка о Путине и его деяниях за время президентства.

Источник: https://www.segodnya.ua