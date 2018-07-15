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Переживший клиническую смерть мужчина нарисовал загробный мир

15.07.2018 14:15
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Переживший клиническую смерть мужчина нарисовал загробный мир

Театральный актер рассказал о космическом путешествии в загробный мир.

60-летний актер Шив Греуол, работавший в британской театральной компании Royal Shakespeare Company, перенес обширный инфаркт в 2013 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

Он находился в состоянии клинической смерти в общей сложности 7 минут, во время которых медики пытались реанимировать его.

С большим трудом им удалось запустить сердце мужчины, но потом актер еще месяц пролежал в искусственной коме, так как врачи опасались больших повреждений его мозга из-за кислородного голодания

Когда он наконец более менее оправился, он заявил, что пережил возрождение и осуществил "космическое путешествие", находясь в пограничном состоянии, когда его реанимировали. С того года Шив начал рисовать красочные картины, пытаясь отобразить в них то, что увидел, когда "переступил порог".

В тот день 9 февраля 2013 года Шив Греуол в очередной раз отыграл на сцене театра пьесу "Много шума из ничего". Потом он приехал к себе домой в Пекхэм, что на Юго-Востоке Лондона, вечером поужинал с женой Элисон в ресторане, после чего вернулся с женой домой, а уже дома почувствовал слабость и упал с приступом.

"Когда мое сердце перестало биться, я оказался в полной пустоте, но мог чувствовать эмоции и ощущения. Я понимал, что я был мертв, но я также был уверен, что у меня есть шанс на возвращение домой.

Я также знал, что могу перевоплотиться в другое тело, но я не хотел этого делать. Я лишь хотел вернуться к жизни, к материальному миру и к моей жене. Я попросил, чтобы меня вернули и мое желание выполнили", - рассказывает актер.

На картинах Шива можно увидеть в основном абстрактные яркие линии и непонятные фигуры. Он рассказывает, что во время "путешествия" не ощущал своего тела и чувствовал, что плавает как рыба в воде, он был полностью невесомым и отсоединенным от физического мира.

"В какой-то момент я путешествовал по Луне и мог видеть метеориты и все космическое пространство".

После инфаркта и комы актеру пришлось заново учиться говорить и ходить, у него появились эпилептические припадки, и даже спустя 5 лет последствия приступа до сих пор влияют на его здоровье. Ему все еще очень трудно говорить и приходится ходить с палкой.

Хуже всего было то, что он больше не мог вернуться на сцену, но потом Шив нашел себя в живописи.

"Когда я был "там", мне предлагали множество разных возможностей. Я мог выбирать и возродиться в самых разных вариантах жизни. Но я ничего не хотел и сразу же дал им понять, что я хочу жить и вернуться обратно в свой мир, в свое время и в свое тело и к своей жене".

После пережитого, Шив поверил в загробную жизнь, хотя ранее считал себя более циничным на этот счет.

"Я стал меньше бояться смерти, но стал также куда больше ценить то, что есть сейчас у меня в жизни. Я рад просто быть здесь. Я также всегда считал, что доброта имеет очень важное значение для людей, чтобы развиваться и становиться лучше, но после этого опыта я теперь чувствую, что она очень глубоко внутри меня - как фундаментальная истина".

В своих работах Шив хочет показать людям мир, находящийся за гранью. Он говорит, что старается захватить то, что человек испытывает, когда пересекает порог смерти и надеется, что ему удастся показать это людям.

Переживший клиническую смерть мужчина нарисовал загробный мир
Переживший клиническую смерть мужчина нарисовал загробный мир
Переживший клиническую смерть мужчина нарисовал загробный мир
Переживший клиническую смерть мужчина нарисовал загробный мир
Переживший клиническую смерть мужчина нарисовал загробный мир
Переживший клиническую смерть мужчина нарисовал загробный мир


Теги: Донбасс, инфаркт, актер, картина, клиническая смерть
 
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