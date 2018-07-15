Россияне проклинают Путина за Керченский мост в Крым: видео обрушения опоры моста вызвало скандал в Сети

15.07.2018 20:35

​В России разгорается громкий скандал из-за обрушения моста в российской Чите из-за сильного паводка.

Местные жители проклинают власти, а в социальных сетях россияне скандалят из-за Керченского моста в Крым, строительство которого сопровождалось изъятием и перераспределением денег с других федеральных программ.

Обрушение произошло вследствие сильного паводка на реке, вода которой вымыла грунт под опорами аварийного моста, спровоцировав его обрушение. При этом россияне в Интернете подвергли резкой критике местные власти и лично Владимира Путина, заявляя о повальном воровстве и коррупции на фоне нищеты в области.

Показательно, как жители России критикуют сооружение Керченского моста в Крым, финансирование которого дорого обошлось российским регионам, лишенным части финансирования ради "стройки века" в оккупированный полуостров. "За крымский мост заплатили пенсиями, для читинского моста нужно ввести налог на воздух! Пуская Чите китайцы мосты строят", - пишет россиянин.





Источник: dialog.ua