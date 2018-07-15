Сбросьте Трампа: в Хельсинки вспыхнул бунт против встречи президента США с Путиным

15.07.2018 19:38

В Хельсинки многотысячная толпа собралась на знак протеста против встречи Трампа и Путина

В столице Финляндии Хельсинки началась серия демонстраций, приуроченных встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Участники самой крупной демонстрации Helsinki Calling в поддержку прав человека и за демократию прошли маршем от парка Кайсаниеми до Сенатской площади.

Отмечается, что к митингующим финнам присоединяются туристы из других стран.

По оценкам полиции города, в митинге участвовали 1500 человек. На Сенатской площади количество митингующих возросло до 2500 человек. Организаторы ожидают, что к митингу присоединятся 15 тысяч человек.

Активисты Helsinki Calling во время шествия несли транспаранты «Права человека для всех!», «Хельсинки призывает к миру!», «Вернем правам человека былое величие», «Мы — свобода, мы — равенство, мы — перемены», «Проснитесь — сбросьте Трампа!»

В акции молодежного отделения партии Истинные финны Welcome Trump на площади Наринккатори участвовали 50 человек. По сообщениям полиции, митинг на Наринккатори уже закончился.

Напомним, обнародовали вопросы, которые рассмотрят на встрече Трамп и Путин. Во время встречи в Хельсинки лидер США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путинвероятно обсудят вопросы энергетического рынка, «Северного потока-2», Украины, Сирии и санкций.

«Энергетический рынок – интерес обоих стран, это достаточно высокие, но предсказуемые цены на углеводороды. Например, бомбежки Сирии американскими силами приводили к очень важной и полезной вещи кроме прочего – это увеличение цен на нефть, причем скачкообразное. По этому вопросу оба государства более-менее согласятся», — рассказал эксперт программы международной и внутренней политики «Украинского института будущего» Игар Тышкевич.

«Энергетический рынок – интерес обоих стран, это достаточно высокие, но предсказуемые цены на углеводороды. Например, бомбежки Сирии американскими силами приводили к очень важной и полезной вещи кроме прочего – это увеличение цен на нефть, причем скачкообразное. По этому вопросу оба государства более-менее согласятся», — рассказал эксперт программы международной и внутренней политики «Украинского института будущего» Игар Тышкевич.

Об этом заявил эксперт программы международной и внутренней политики «Украинского института будущего» Игар Тышкевич.

Специалист уверен, что политики просто могут обменятся «уступками».

«Максимальный вариант, один из самых худших для Украины – большой договорняк, когда кризисы меняются на кризисы. То есть США получают российские уступки по КНДР, Ирану, возможно, Северному потоку-2 и Сирии, а Россия получает уступки по санкциям, по Украине», — считает он.

Источник: https://politeka.net