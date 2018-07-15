Тимошенко и Коломойского видели вместе в отеле

15.07.2018 10:40

Согласно данным «Обозревалетя», Юлию Тимошенко и Игоря Коломойского видели вместе в одном из отелей в Польше.



По информации издания, сначала в холле заметили Игоря Коломойского, а потому к нему присоединилась и Юлия Тимошенко. Было отмечено, что вместе они оказались не случайно, и скорее всего, проводили деловую встречу. А вот что они обсуждали в отеле, журналисты не уточняют.



Также на ситуацию обратили внимание и другие журналисты.



«То есть именно в этот день лидер парламентской фракции прогуляла важное голосование в парламенте ради встречи с потенциальным клиентом антикоррупционного суда, которого обвиняют в обворовывании государства на миллиарды долларов?», — поинтересовался журналист «Слова и дела» Богдан Кузьмич. Он обратил внимание, что в день встречи политиков в Верховной Раде проходило голосование за принятие проекта про антикоррупционный суд.

Источник: http://zi.dn.ua