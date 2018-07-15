Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

У министерства прогремел взрыв, число жертв стремительно растет: кадры с места атаки

15.07.2018 21:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У министерства прогремел взрыв, число жертв стремительно растет: кадры с места атаки

Сегодня, 15 июля, у здания министерства прогремел взрыв

Известно, что трагедия произошла во второй половине дня у ворот министерства восстановления и развития сельских районов Афганистана.

Сколько человек пострадали, пока неизвестно — цифры отличаются. К примеру, один из афганских каналов сразу после катастрофы сообщил, что при подрыве террориста-смертника возле ворот министерства погибли семь человек, свыше 15 получили ранения.

Ранее полицейское управление Кабула информировало, что около десяти человек пострадали в результате инцидента, есть погибшие. Только что журналисты сообщили уже о восьми погибших.

Как сообщил пресс-секретарь министерства, взрыв произошел в воскресенье во второй половине дня у входа в здание. Террорист-смертник совершил атаку в то время, когда сотрудники министерства покидали здание после окончания рабочего дня.

Отметим, пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за случившееся.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Афганистан, взрыв, министерство, жертвы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх