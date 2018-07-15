У министерства прогремел взрыв, число жертв стремительно растет: кадры с места атаки

15.07.2018 21:48

Сегодня, 15 июля, у здания министерства прогремел взрыв

Известно, что трагедия произошла во второй половине дня у ворот министерства восстановления и развития сельских районов Афганистана.

Сколько человек пострадали, пока неизвестно — цифры отличаются. К примеру, один из афганских каналов сразу после катастрофы сообщил, что при подрыве террориста-смертника возле ворот министерства погибли семь человек, свыше 15 получили ранения.

Ранее полицейское управление Кабула информировало, что около десяти человек пострадали в результате инцидента, есть погибшие. Только что журналисты сообщили уже о восьми погибших.

Как сообщил пресс-секретарь министерства, взрыв произошел в воскресенье во второй половине дня у входа в здание. Террорист-смертник совершил атаку в то время, когда сотрудники министерства покидали здание после окончания рабочего дня.

Отметим, пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за случившееся.

Источник: https://politeka.net