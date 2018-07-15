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Ученым удалось обнаружить вирус зомбизма человека
Профессор Мэрилендского университета Джонатан Динман заявил о существовании вируса зомбизма человека, в результате которого люди превращаются в «ходячих мертвецов»
По данным ученых, вирус предоставляет собой давно известный вирус бешенства. По словам профессора, после заражения вирусом бешенства человек буквально становится ходячим мертвецом. Рабиес передается со слюной при укусе, распространяясь по нервным путям, достигая слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга и других структур.
Отмечается, что первыми симптомами заражения являются головная боль, тахикардия, жажда, после этого начинаеся второй этап — «кататоническая форма» — тяжелое поражение мозга, проявляющееся агрессией, галлюцинациями, невыносимой тревогой, возбуждением.
Уже на последнем этапе окончательно формируется зомби, что сопровождается желанием нападать на других и щедро делиться вирусом со своими жертвами, при этом человек плохо реагирует на внешние раздражители, так как у него обостряются все чувства, тело практически перестает подчиняться, появляется пена изо рта.
Кроме того, эксперты утверждают, что если вирус бешенства мутирует, и начнет протекать не в острой форме, а в хронической, то мифический ВЗЧ станет реальной угрозой существованию человечества.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, вирус, зомби
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