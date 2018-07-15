Вскоре Землю "атакует" масштабная магнитная буря

15.07.2018 08:00

Еще в конце рабочей недели на Землю обрушилась магнитная буря силой в один балл.



А с 21 июля мощность бурь достигнет 2 баллов. Об этом свидетельствуют данные Национальной погодной службы Национального управления океанических и атмосферных исследований, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українські новини.



В пятницу геомагнитные возмущения ощущались слабо, поскольку их сила составляла всего 1 балл.



С вечера пятницы 13 июля до трех часов ночи 14 числа продержалась более сильная солнечная активность.



Для метеочувствительных людей такие колебания ощутимы: возможны слабость, головокружение, перепады настроение. Также плохое самочувствие в целом.



Более мощная магнитная буря ожидается 21 и 29 июля. Ее сила будет составлять 2 балла.