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Вскоре Землю "атакует" масштабная магнитная буря

15.07.2018 08:00
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Вскоре Землю "атакует" масштабная магнитная буря

Еще в конце рабочей недели на Землю обрушилась магнитная буря силой в один балл. 

А с 21 июля мощность бурь достигнет 2 баллов. Об этом свидетельствуют данные Национальной погодной службы Национального управления океанических и атмосферных исследований, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українські новини.

В пятницу геомагнитные возмущения ощущались слабо, поскольку их сила составляла всего 1 балл.

С вечера пятницы 13 июля до трех часов ночи 14 числа продержалась более сильная солнечная активность.

Для метеочувствительных людей такие колебания ощутимы: возможны слабость, головокружение, перепады настроение. Также плохое самочувствие в целом.

Более мощная магнитная буря ожидается 21 и 29 июля. Ее сила будет составлять 2 балла.



Теги: Донбасс, Земля, магнитная буря
 
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