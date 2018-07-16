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Трамп и Путин завершили встречу тет-а-тет

16.07.2018 19:32
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Трамп и Путин завершили встречу тет-а-тет

Встреча президента США Дональда Трамп с российским лидером Владимиром Путиным в формате тет-а-тет завершилась.

Отмечается, что в целом встреча Трампа и Путина длилась два часа десять минут.

Теперь встреча двух лидеров продолжится, но уже в расширенном составе.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Путин, встреча, Дональд Трамп
 
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